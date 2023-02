O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, em declarações aos jornalistas após a vitória por 2-1 sobre o Marítimo, no Estádio dos Barreiros:

«[Análise ao jogo?] Em relação ao jogo, parece-me uma vitória muito justa por parte do Sporting de Braga. Frente a uma equipa muito difícil, que trabalhou imenso e que até foi a mais dominadora nos primeiros 25/30 minutos. A verdade é que nós, após termos sofrido o golo, reagimos imediatamente com um golo e parece-me que tornámo-nos mais equipa, com mais intensidade do que a que tínhamos tido até então. Conseguimos ainda dentro da primeira parte fazer o segundo golo para nos pormos em vantagem.

Na segunda parte fomos ainda mais capazes. Fomos a equipa que teve ainda maior controlo sobre o jogo, e dessa forma parece-me que a justiça assenta muito nisso, tendo ainda a oportunidade, na parte final quando o jogo acaba por partir, para fazermos mais golos. Não o fizemos. Seria importante termos feito para desde logo acabar com aquilo que poderia ainda acontecer na parte final. Mas, de qualquer forma, satisfeito pela vitória e pelos meus jogadores que hoje demonstraram aqui grande caráter e determinação.

[Explicação da gestão no onze inicial] A gestão tem a ver com aquilo que nós entendemos na escolha do melhor onze para cada um dos jogos em função também daquilo que é a parte estratégica. E nesta altura, também pela densidade de jogos que temos, a parte física também. Os jogadores deram uma resposta muito boa e é sinal de que o plantel é vasto e tem grande qualidade.

[A primeira parte mostrou um Sp. Braga algo apático. Mérito da estratégia do Marítimo ou consequência do cansaço do jogo contra o Benfica?] Acho que foi um bocadinho das coisas. Sabíamos, e já tínhamos visto que o Marítimo tem sido uma equipa pressionante, que procura condicionar muito a primeira fase de construção do adversário e que mete muita gente na frente. Portanto, [promovendo] muitas vezes o jogo partido, e estávamos preparados para isso. Tentei passar essa mensagem, que era muito importante nós igualarmos aquilo que era a intensidade do adversário e parece-me que tivemos aqueles 30/40 minutos em que fomos menos intensos do que o adversário e, portanto, tivemos menos controlo sobre o jogo.

[Oito pontos de vantagem garante estabilidade para garantir o 3.º lugar?] A importância que nós damos é aos três pontos conquistados aqui. Não olhamos nem fazemos contas àquilo que pode ser o final porque temos ainda muito jogo pela frente, muita coisa para acontecer, e nós temos de estar preparados e focados em cada um dos jogos que temos para fazer.

É verdade que hoje voltámos a pôr a distância em oito pontos para o quarto classificado [Sporting], mas não valorizamos aquilo que seja neste momento estarmos só a falar ou a pensar na classificação. Temos, sim, de preparar desde já aquilo que possa ser o próximo jogo do campeonato, frente ao Arouca, ainda que tenhamos pelo meio mais um jogo europeu [contra a Fiorentina, para Liga Conferência]. »