O futebolista do Sporting, Sebastián Coates, foi homenageado pelo clube verde e branco em Alvalade, na quinta-feira, pelos 300 jogos oficiais ao serviço dos leões, mas o tributo foi além-fronteiras, até a um jornal uruguaio.

O clube comprou a contracapa do Ovación, diário desportivo do Uruguai inserido no El País, agradecendo o «exemplo» de Coates pelo seu percurso no Sporting.

«Sebastián Coates, 300 jogos pelo Sporting. Obrigado pelo teu exemplo, capitão», pode ler-se, na página do Ovación, na qual estão assinalados ainda os títulos de Coates pelos leões: uma Liga, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e quatro Taças da Liga.

O defesa de 32 anos está nos leões desde meio da época 2015/16. Antes, jogou nos uruguaios do Nacional e nos ingleses do Liverpool e do Sunderland.

A marca de 300 jogos de Coates mereceu também aplausos e parabéns de ex-colegas no Sporting, através das redes sociais, nomeadamente de Bruno Fernandes e de Marcos Acuña.