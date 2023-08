Sotiris Alexandropoulos foi apresentado, esta quinta-feira, como reforço do Olympiakos.

O emblema grego não divulgou os moldes do negócio, mas o Maisfutebol apurou que o médio foi emprestado pelo Sporting e a cedência inclui uma opção de compra de quatro milhões de euros. Caso essa cláusula seja ativada, os leões ficam com 10 por cento de uma futura venda do jogador de 21 anos.

Sotiris regressa, assim, à Grécia. Recrutado na última temporada ao Panathinaikos, onde fez a formação, o internacional helénico disputou apenas 14 jogos com a camisola dos leões.