Daniel Bragança e Pedro Porro estão recuperados e são opções para a final da Taça da Liga deste sábado, anunciou Ruben Amorim em conferência de imprensa. No entanto, o treinador deu a entender que nem o médio, nem o lateral deverão ser titulares frente ao Benfica.

«Sim, estão os dois aptos. Quem é convocado pode ir a jogo, quer no banco quer a titular, sabendo que obviamente o Porro teve uma paragem mais prolongada. O Dani não tanto, tudo entra nas contas quando escolhemos o onze, mas estão os dois aptos para ir a jogo», começou por referir.

Pedro Porro, mais ofensivo do que Ricardo Esgaio, foi determinante na última final da Taça da Liga, frente ao Sp. Braga. «O Pedro Porro um lateral com características mais ofensivas, sobretudo no um para um, e isso faz muita diferença na nossa equipa. O Geny Catamo é muito forte nisso e vamos tentar ir buscar jogadores para isso. O Jovane também poderá ser adaptado ali a uma posição mais na linha, mas o Porro faz-nos muita falta porque é o único lateral com essa grande capacidade», comentou.

Quanto às opções para este sábado, Ruben Amorim não foi claro e até acrescentou mais uma opção. «Temos de olhar para tudo. O Esgaio tem estado muito bem, o Gonçalo Esteves vai muito bem no um para um numa fase mais baixa do jogo. O que sei é que vai ser um onze muito forte», acrescentou ainda.