Jovane Cabral e Mateus Fernandes estrearam-se como titulares no Sporting esta época na goleada que os leões aplicaram ao Marítimo (5-0), na Taça da Liga. O médio jogou no meio-campo, ao lado de Ugarte, enquanto ao avançado integrou o ataque com Paulinho e Trincão. Ruiben Amorim, no final do jogo, fez uma avaliação à prestação dos dois jogadores.

«O Jovane está a crescer naquilo que tem de crescer, na forma como entende jogo, no posicionamento, penso que está cada vez melhor. O talento, a forma como recebe a bola está lá, agora é tentar manter esse crescimento e manter o Jovane saudável», começou por destacar o treinador em conferência de imprensa.

Quanto a Mateus Fernandes. «É a mesma coisa, o passe que fez para o golo é o menos importante. Quem o conhece bem sabe que ele pode fazer aquilo. Quero é vê-lo como se adapta a jogar no espaço, num meio-campo com dois, à nossa forma de jogar. Teve um grande crescimento a nível físico, técnico e tático, mas acabou o jogo com dificuldades. Agora é juntar isso tudo, está ali um excelente jogador, sobre isso não tenho dúvidas», destacou ainda.