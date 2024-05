A máscara de Viktor Gyökeres é, sem dúvida, uma das imagens mais fortes da temporada do Sporting, mas qual o significado do gesto do sueco quando marca golos? Ruben Amorim garante que não sabe, mas espera ficar a saber este domingo, depois do final da Taça de Portugal.

«Não faço ideia qual o significado, o importante é que a faça amanhã! Ele prometeu que diria no último jogo», comentou o treinador, sorridente, na antevisão do jogo.

O avançado sueco será, com certeza, titular este domingo, mas Matheus Reis é carta fora do baralho. «O Matheus Reis não está apto. O Geny está, o Adán não está. O resto está tudo», sintetizou o treinador.

Outra certeza no onze do Sporting será Diogo Pinto na baliza, uma vez que Adán e Franco Israel também continuam fora de combate. «Com o Diogo Pinto não tivemos uma preparação diferente. Fez trabalho específico com o [Jorge] Vital», destacou ainda.