Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Casa Pia (2-1), em Pina Manique, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

[Um regresso especial a Pina Manique, mas já perto do final estava muito irritado com o banco do Casa Pia. Foi só o calor do jogo?]

- Foi mesmo isso, quando não estamos tranquilos com o resultado acontecem estas coisas. São coisas que melhoram com a idade e com a experiência. Do outro lado estavam pessoas que conheço bem, incluindo o Filipe Martins. Toda a gente discute com os irmãos a jogar, com os amigos então há sempre discussões. O jogo estava difícil, com uma expulsão ficou mais difícil. Mas foi um regresso especial. O Casa Pia está diferente, mas ainda estão cá pessoas do meu tempo. Está muito mais profissional, mas é importante vir aqui para percebermos de onde viemos. Fui feliz aqui.

[Já disse que não queria prendas, mas se pudesse dar um aos adeptos qual seria?]

- O que queremos dar são vitórias, é continuar nas competições. É ter esta atitude. É o que podemos oferecer, não podemos oferecer muito mais, mas penso que estão contentes connosco.

[Mais uma frente de batalha, não vai precisar de ir ao mercado?]

- Temos jogadores, o Feddal está a recuperar, o Vinagre está quase bom, com o Porro vamos demorar um bocadinho mais para ele recuperar bem. Eles estão a voltar. Além disso, ganhámos o Nazinho, o Esteves, o Geny [Catamo] é um jogador em que acredito muito, mas por acaso lesionou-se hoje no jogo da equipa B que fui ver. Temos estes jogadores, temos este projeto.