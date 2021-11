Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a vitória por 2-1 sobre o Varzim, que valeu o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal.

«Este jogo pode ser um lembrete de que tudo custa. Todos são difíceis. Resolvemos no fim, devíamos ter resolvido mais cedo. Entrámos bem, mas depois entrámos em algumas quezilais e perdemo-nos um pouco. Fizemos muitos cruzamentos, mas não cruzámos para os sítios certos temos de definir melhor nesses momentos.

A Taça é diferente, tem sempre estes momentos. Mas ganhámos e estamos na próxima eliminatória. E se o Varzim teve as suas oportunidades, o que dizer do Sporting? Também é a sua obrigação. Mas a exigência para estes jogadores é a mesma dos outros. A equipa perde rotinas, mas a exigência é a mesma porque quem jogou foi a equipa do Sporting. Eles comportaram-se bem, apesar de não fazerem um grande jogo.»

[mudanças na defesa condicionaram?]

«Mudámos muito a defesa e isso tira rotinas. Faltou rigor na nossa linha defensiva, mas também há mérito do Varzim que fez os passes na altura certa. Na segunda parte fomos mais compactos e eles já não criaram tantas oportunidades. É melhorar. Mas de certeza que vamos melhorar no aspeto defensivo.»

[pondera não rodar tanto a equipa na próxima ronda?]

«Eu utilizei a equipa que tinha ao dispor e confio nos jogadores. E volto a dizer que a exigência é a mesma. O Esteves não esteve connosco, esteve nos sub-18, mas tem de ter essa exigência porque trabalhar connosco há muito tempo. O Nuno Santos já fez aquela posição. Usei os jogadores que trabalharam melhor para este jogo. Estes trabalharam muito, fizeram um bom jogo com o Estoril. Na equipa de hoje estavam titulares e possíveis titulares da equipa do Sporting.»