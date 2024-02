O Sporting realizou, esta terça-feira, mais uma sessão de trabalho com vista ao dérbi com o Benfica, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.



Os leões não dão conta de qualquer atualização no estado físico quer de Gonçalo Inácio, quer de Francisco Trincão. O defesa tem uma mialgia na coxa esquerda e o extremo tem um traumatismo no pé esquerdo pelo que ambos continuam em dúvida para o jogo agendado para as 20h45, desta quinta-feira, em Alvalade.

O Sporting tem novo treino agendado para as 10h30 desta quarta-feira. Depois, às 12h15, Ruben Amorim vai fazer a antevisão ao encontro frente ao Benfica.