Já são conhecidos os árbitros dos jogos desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, da Taça de Portugal.

Fábio Veríssimo vai apitar o dérbi entre o Sporting e o Benfica, que está marcado para esta quinta-feira, às 20h45. O juíz da AF Leiria vai ser auxiliado por Pedro Martins e Hugo Marques. Hélder Malheiro vai ser o quarto árbitro. Fábio Melo vai estar no VAR e João Bessa Silva no AVAR.

No Santa Clara-FC Porto, que recomeça esta quinta-feira às 16h00, vai ser arbitrado por Cláudio Pereira, que substitui Gustavo Correia, que se encontra lesionado. Inácio Pereira e Luís Costa vão ser os auxiliares e Márcio Torres o quatro árbitro. Bruno Esteves vai estar no VAR e André Campos no AVAR.