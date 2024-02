O Sporting confirmou as lesões de Gonçalo Inácio e Francisco Trincão, depois do empate a três golos diante do Rio Ave. Através do site oficial, o clube explicou que o central leonino sofreu uma mialgia na coxa esquerda e o extremo português tem um traumatismo no pé esquerdo.

Ora apesar de tudo, acabam por ser boas notícias para Ruben Amorim. No caso de Francisco Trincão, fica mais fácil acreditar que a recuperação para o dérbi com o Benfica é possível, já que se trata de um traumatismo no pé. Quando a Gonçalo Inácio, o problema está relacionado com excesso de carga no músculo, sendo mais complicado: tudo depende da evolução nos próximos dias.

Na notícia o Sporting refere ainda que Paulinho continua apenas a realizar tratamento.

Os titulares em Vila do Conde realizaram o habitual treino de recuperação, sendo que os restantes estiveram às ordens de Rúben Amorim, no treino desta segunda-feira, em Alcochete.