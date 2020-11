O futebolista do Sporting, Pedro Gonçalves, foi eleito o melhor jogador dos meses de setembro e outubro na I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta quinta-feira a Liga.

Em nota oficial, o organismo refere que o jogador dos leões reuniu 34,44 por cento dos votos dos treinadores do campeonato. Já tinha sido distinguido com o prémio de médi do mês.

Os avançados de Santa Clara e Benfica, respetivamente Thiago Santana (20,61 por cento) e Luca Waldschmidt (7,63 por cento), completaram o pódio.