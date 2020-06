Natxo González, treinador do Tondela, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Sporting por 2-0 no Estádio José Alvalade:

«Saio com a sensação de que perdemos o jogo nos detalhes. Duas bolas paradas, mas estou orgulhoso pelos 90 minutos. Creio que o que o Tondela fez neste estádio, para mim como treinador, dá-me satisfação. Tenho orgulho por ver a minha equipa como vi hoje.

Deixa-me muito feliz ver os jogadores com personalidade frente a um rival muito poderoso. Muitas vezes valorizo muito mais a forma de fazer as coisas do que o resultado.

É continuar a crescer. Não conseguimos o resultado que queríamos, mas conseguimos muitas coisas para o futuro, o que também é muito importante.»

[Sobre a permanência]

«Não quero ficar obcecado com isso nem fazer com que o grupo fique obcecado. Não pensar se... Temos de estar tranquilos e há que jogar futebol.»