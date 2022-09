António Conte, treinador do Tottenham, em declarações no final da derrota em Alvalade, frente ao Sporting, por 2-0:

«A primeira parte foi equilibrada entre as duas equipas, mas na segunda parte nós jogámos o suficiente para ganhar e criámos ocasiões de golo para ganhar, mas a verdade é que estamos a falar de uma derrota. Podíamos ter jogado muito melhor na parte final da partida.

O Adán fez a melhor defesa da noite e logo a seguir, num canto, sofremos um golo. Talvez não tenhamos merecido ganhar, mas ao mesmo tempo não merecíamos perder. Tenho de analisar muito bem este jogo com os jogadores, para ver quais foram as coisas positivos que fizemos e as coisas negativas que aconteceram, para melhorar no futuro.

Isto é a Liga dos Campeões e os jogos são todos difíceis. Marselha foi um jogo muito difícil e hoje foi outra vez um jogo difícil. Este grupo é muito equilibrado e vai ser muito complicado.

Os jogadores do Sporting estiveram muito concentrados até ao fim. Sofreram muito na segunda parte, mas souberam manter-se juntos e quando tiveram a oportunidade venceram o jogo. Eles sabiam que ia haver momentos em que tinham de sofrer e porque souberam aproveitar as oportunidades que tiveram, mereceram ganhar o jogo.

Não vi grandes diferenças entre eles e nós, a diferença é que aproveitaram o canto. Nós tivemos três cantos e não os aproveitámos. Mas o Sporting não é uma surpresa para mim. É uma boa equipa. Foi campeã há dois anos, juntamente com o FC Porto e o Benfica é uma das melhores equipas de Portugal e está habituada a jogar a Liga dos Campeões.»