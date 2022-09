Em Inglaterra vive-se por estes dias o luto da perda da Rainha Isabel II.

O país parou devido à morte da monarca e todas as atenções têm estado centradas nas cerimónias que se seguiram e que se vão ainda prolongar pelos próximos dias.

E isso afetou também o futebol. Todo o desporto parou no último fim de semana, para prestar o luto pela perda do símbolo maior da coroa inglesa.

O italiano Antonio Conte, treinador do Tottenham, que defronta o Sporting em Lisboa nesta terça-feira, foi apanhado no meio desse momento histórico que tem enchido os espaços informativos um pouco por todo o mundo e falou sobre a sua experiência nestes últimos dias. E de como ela vai ficar para sempre marcada na sua memória.

«O que aconteceu nestes últimos dias em Inglaterra é algo extraordinário. Infelizmente, a rainha faleceu e, honestamente, ficámos todos tristes. Falamos de uma pessoa que prestou um notável serviço ao país. É um momento de grande tristeza no país», começou por dizer, antes de revelar que ele próprio foi junto da casa oficial da rainha prestar homenagem.

«Ainda na sexta fui ao palácio de Buckinggam para ver com os meus olhos este momento histórico. Quis dar as minhas condolências à família real. Vamos lembrar-nos disto para o resto das nossas vidas. Vai ficar para sempre no meu coração», enaltece.