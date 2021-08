Fora dos planos de Ruben Amorim para a nova temporada do Sporting, Rodrigo Battaglia ainda procura clube para 2021/22, mas deixou bem claro o desejo que tem numa entrevista ao site fichajes.com.

«Tenho mais dois anos de contrato com o Sporting. Estamos à procura de um entendimento que seja bom para todas as partes. Gostava de regressar ao futebol espanhol», disse.

Na época passada, o médio argentino esteve cedido ao Alavés, onde participou em 35 jogos, 32 para a Liga espanhola. «Foi muito positivo para mim. (...) O futebol espanhol agrada-me muito. Há muita qualidade nas equipas e a Liga é muito competitiva. Desde o primeiro momento senti-me muito bem com os meus companheiros e isso ajudou-me bastante. Oxalá possa jogar outras temporadas na Liga, porque é um desejo pessoal», acrescentou.

Recorde-se que em junho o empresário de Battaglia deu conta da existência de «contactos exploratórios do Panathinaikos» com vista à contratação de Battaglia. «O Rodrigo vê com bons olhos uma mudança para o clube», referiu Ignacio Villarino em declarações a um jornal grego.