Sofija Kovacevic é a esposa de Vladan Kovacevic e através das redes sociais deixou uma mensagem que mostra bem o quanto a transferência para o Sporting significa muito para o guarda-redes bósnio.

«Eu, que te vi superar tantas coisas, com tantas experiências desafiadoras, fico cada vez mais impressionada com a tua resiliência e força. Agora, todo o trabalho árduo e sacrifício valeram a pena. Obrigado por trazeres tanta alegria às nossas vidas, sei que o vais continuar a fazer pelo mundo fora! Obrigado por não seres apenas um guarda-redes incrível, mas também um marido e um pai incrível para as nossas meninas Zona e Sija», escreveu Sofija.



«Uma vez disseste-me 'tu és minha única paz'... e eu prometo que continuarei a sê-lo para sempre. Parabéns, baby, conseguiste! Lisboa, também te vais apaixonar por este homem! Força Sporting.»