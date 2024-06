A experiente média Cláudia Neto, de 36 anos, renovou com o Sporting, por mais uma temporada. Contratada pelos leões em 2022, Neto acumulou 54 partidas, além de 17 golos e sete assistências.

Na última edição do campeonato, conseguiu oito golos e duas assistências em 20 partidas.

«Estou muito feliz por continuar a vestir esta camisola e grata ao Sporting pela oportunidade», disse a internacional portuguesa aos meios do clube.

A caminho da terceira época de leão ao peito, Cláudia Neto conta com currículo em Espanha, Suécia, Alemanha – no Wolfsburgo – e Itália, pela Fiorentina. E reconhece o crescimento do futebol feminino nacional.

«A Liga está melhor, mais competitiva. Os clubes e as jogadoras estão a trabalhar cada vez melhor, a evolução é notória. Todos querem melhorar para nos aproximarmos das grandes equipas [europeias]», apontou.

Numa carreira iniciada no futsal – no Centro de Lagos e no Atlético de Lagos, até 2008 – a jogadora, natural de Portimão, salienta a importância dessa fase.

«Deu-me a técnica. Foi bom ter jogado em espaços reduzidos, ajudou-me a pensar e executar mais rápido. Tive de optar e o futebol deu-me uma carreira», rematou.

Aos 36 anos, Cláudia Neto é a mais velha do plantel do Sporting. Além disso, é a quinta internacional portuguesa com mais jogos pela seleção (136) e participou no Europeu de 2017.