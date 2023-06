Manuel Ugarte já cumpriu todas as formalidades e já se comprometeu com o PSG por cinco temporadas.

O médio, recorde-se, chegou a Paris na segunda-feira, juntamente com Jorge Mendes e com Marco Asensio, para finalizar o acordo que já estava alinhavado. Depois disso cumpriu os necessários exames medicos e, como o Maisfutebol noticiou na terça-feira que iria acontecer, assinou a ligação até 30 de junho de 2028 com o clube parisiense.

Entretanto viajou para o Uruguai, onde já se encontra de férias.

Falta apenas saber, nesta altura, quando é que PSG e Sporting vão anunciar a transferência, sendo certo que ainda há pormenores a acertar entre os clubes: pormenores que estarão relacionados com a melhor data para a oficialização do negócio do ponto de vista financeiro.

De acordo com o Record, em cima da mesa pode estar a possibilidade do anúncio ser adiado para 1 de julho, de forma a entrar no próximo exercício financeiro. O que interessa aos dois clubes, mas sobretudo ao PSG.