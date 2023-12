Os jogadores do Sporting mais utilizados no clássico ante o FC Porto, da 14.ª jornada da I Liga, na segunda-feira, realizaram trabalho de recuperação na manhã desta terça-feira, na academia Cristiano Ronaldo.

De acordo com nota oficial do Sporting, além desse regime para os protagonistas da vitória por 2-0 ante os dragões, «os restantes treinaram normalmente no relvado».

Antonio Adán, Eduardo Quaresma, Diomande, Gonçalo Inácio, Geny Catamo, Morita, Hjulmand, Matheus Reis, Edwards, Gyökeres e Pedro Gonçalves foram os titulares e, já na segunda parte, entraram Nuno Santos (aos 61m), Ricardo Esgaio, Paulinho (ambos aos 75m), Daniel Bragança e Francisco Trincão (ambos aos 84m).

O clube não faz qualquer alusão ao boletim clínico, numa altura em que Coates, St. Juste e Fresneda são os elementos a recuperar de lesões.

A equipa tem folga na quarta-feira e volta a trabalhar na manhã de quinta-feira, à porta fechada, para preparar a visita a Tondela, da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga (sábado, 18h00), num encontro em que basta o empate ao Sporting para confirmar o acesso às meias-finais.