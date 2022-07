O Sporting cumpriu nesta quinta-feira mais uma sessão de trabalho com vista à preparação da época 2022/23.

Rochinha, anunciado como reforço dos leões na quarta-feira, cumpriu um «programa específico de condicionamento físico», enquanto Jeremiah St. Juste continua em tratamento.

Às ordens de Ruben Amorim estiveram vários jovens da formação: Vando Félix, Luís Gomes, Diego Calai e Youssef Chermiti.

Antes do treino, 75 crianças que estão a frequentar as Férias Academia Sporting, em Alcochete, estiveram no relvado e cumprimentaram os jogadores.