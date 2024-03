Ruben Amorim contou com boas notícias no treino desta quarta-feira: Eduardo Quaresma, Diogo Pinto e Viktor Gyökeres já treinaram com a equipa do Sporting, depois de terem estado ao serviço das seleções nacionais.

À semelhança do que aconteceu na véspera, vários jovens foram chamados à sessão em Alcochete: Chico Lamba, Pedro Silva, Emanuel Fernandes, Pedro Bondo, José Silva, Diogo Abreu, Miguel Menino, Vando Félix, Lucas Anjos, Kauã, Rodrigo Marquês, Marco Cruz e Francisco Silva.

O Sporting volta a trabalhar na manhã desta quinta-feira e, às 12h15, Ruben Amorim vai antever a deslocação à Reboleira, frente ao Estrela da Amadora, na 27.ª jornada da Liga.