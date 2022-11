Depois de ter falhado, por lesão, os jogos com o Arouca e Eintracht Frankfurt, o japonês Hidemasa Morita regressou esta quinta-feira aos treinos do Sporting, que prepara a receção ao Vitória de Guimarães.

Para os trabalhos desta manhã, Ruben Amorim chamou os jovens Rafael Nel, Jesús Alcantar, Martim Marques, Pedro Silva e Pedro Sanca.

No boletim clínico dos leões continuam ainda Daniel Bragança, Luís Neto e Nuno Santos.

Esta sexta-feira, o Sporting volta a treinar, antes da conferência de imprensa de lançamento do encontro com os vimaranenses, agendado para as 20h30 de sábado e a contar para a 12.ª jornada da Liga.