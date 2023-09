Manuel Ugarte trocou este verão o Sporting pelo Paris Saint-Germain, mas não precisou de muito tempo para se tornar um dos indiscutíveis na equipa orientada por Luis Enrique.

Ainda assim, e agora que está concentrado com a seleção uruguaia, o médio de 22 anos admitiu que os primeiros tempos em Paris não foram fáceis, até pela experiência que teve em Alvalade.

«É uma equipa [o PSG] totalmente diferente, das melhores do mundo pela qualidade dos jogadores, mas também é uma equipa que se está a formar. Estou muito contente porque é outro nível que subo na minha carreira e sinto-me preparado», afirmou, citado pela ESPN.

«Nas primeiras semanas [no PSG] custou-me porque no Sporting sempre estive muito confortável e contente, e mudar-me para Paris obrigou a algum tempo de adaptação. Mas agora estou muito bem, com muita confiança, e os companheiros também me tratam bem», acrescentou.