Diogo Pinto foi a grande novidade no treino desta segunda-feira da Seleção Nacional, que começou a preparar a visita ao reduto da seleção da Eslováquia, na próxima sexta-feira.

O jovem guarda-redes da formação do Sporting, que está convocado por Oceano Cruz para os sub-20, foi chamado por Roberto Martínez e trabalhou no relvado da Cidade do Futebol com Rui Patrício e José Sá, suprindo a ausência de Diogo Costa, que jogou na véspera pelo FC Porto e fez trabalho de recuperação.

Dos 24 jogadores que integram a chamada para os compromissos com a Eslováquia e o Luxemburgo, 13 estiveram às ordens do selecionador: além de Patrício e de José, Sá, Gonçalo Ramos, João Félix, António Silva, João Palhinha, Rafael Leão Toti Gomes, Otávio, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Danilo.

A Seleção Nacional volta a treinar nesta terça-feira pela manhã.