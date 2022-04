O Sporting anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com Vasco Gaspar, guarda-redes de 18 anos que está no clube leonino desde 2015.

Na presente temporada, Vasco Gaspas representa a equipa sub-23 dos leões, somando até ao momento 14 jogos.

«Sendo guarda-redes, o principal jogador que observo e com o qual me identifico é o Adán, pela tranquilidade e confiança com que aborda todos os lances. Procuro também ter um pouco isso no meu jogo e, depois, acho que sou bom tecnicamente, rápido e ágil», diz o guardião de 18 anos, à Sporting TV.