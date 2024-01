O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao Estoril (5-1), em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[Se fosse treinador de outra equipa, contratava o Gyökeres?] «Isso é muito subjetivo. O que sei é que estou muito contente com ele, mesmo não marcando, teve o mesmo impacto. Não me meto no papel dos outros treinadores, o que fico é feliz por ter o Viktor. Tem a sua cláusula e depois vamos ver.

[O Sporting está refém de Gyökeres?] O que eu espero é não saber se a equipa está refém do Gyökeres. Mas não sou bruxo. O importante é não sabermos a resposta a essa pergunta.»