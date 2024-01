Amorim: «Não foi a nossa melhor exibição, faltou alguma genica»

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao Estoril (5-1), em jogo da 16.ª jornada da Liga:

«Não é bom sofrer golos, mas não acho que tenha sido a nossa melhor exibição, longe disso. Tivemos foi muito espaço. O Estoril pressionou em cima assim que sofreu o primeiro golo e tivemos muito espaço para os nossos jogadores que fazem a diferença. Até acho que a equipa não teve a prontidão que costuma ter, faltou alguma genica. Foi dos melhores jogos no entendimento daquilo que o jogo pedia. Devíamos ter ido para o intervalo com uma vantagem maior. Tirámos a profundidade aos laterais do Estoril e o Guitane teve sempre dois jogadores a marcá-lo. Percebemos o jogo e os jogadores estão de parabéns. Mas relaxámos um bocadinho e aí podemos ser melhores, daí eu dizer que não foi a nossa melhor exibição.

[Sobre o processo defensivo] Houve jogos em que sofremos mais golos e não tiveram tantas oportunidades. Na segunda parte, perdemos algumas bolas em que o Estoril podia ter feito golos. Estou satisfeito com os defesas, mas precisamos de todos os centrais para termos características diferentes. Estou satisfeito porque ganhamos, mas sinceramente, acho que temos muito a melhorar no processo defensivo.»