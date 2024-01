O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao Estoril (5-1), em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[Apetência de Trincão para marcar fora da área] «É talvez o jogador da nossa equipa que remata melhor fora da área. Temos trabalhado isso com ele e depois tem a ver com confiança. Tem a ver também com o entendimento do jogo. O que gostei foi a capacidade que nos deu a atacar e a defender. E como vem de um período com muita confiança, assim que acertou três bolas, vimos que o Trincão ia causar estragos.

[Gonçalo Esteves foi emprestado ao AZ e disse que agora estava num clube que dava oportunidades aos jovens. Sentiu como uma crítica?] É a opinião de um jogador, espero que seja feliz e que aproveite as oportunidades. Esperamos que ele posa ter a carreira que achamos que ele pode ter. Não vejo como uma crítica, quero o melhor para ele.

[Sobre o Hjulmand] Estava doente, jogou na mesma, mas no golo do Pote veio dizer-me que estava mal e tivemos de o tirar. E eu senti isso. Assim como o Bragança, que esteve cinco dias de cama e está a recuperar essa condição física.

[Sobre Eduardo Quaresma] Eles ganham vidas com treinos, com jogos e ele está a fazer pela vida. Eu olhei para o jogo e acho que ele esteve ao nível do FC Porto. É um grande sinal e uma resposta às palavras do treinador. Mas não bastam dois jogos, é preciso três, quatro… Acho que ele está a crescer e tem uma capacidade muito forte no 1x1. Foi muito importante.»