A Seleção Nacional de sub-17 venceu esta terça-feira a República Checa (2-0), e fechou assim com um pleno de vitórias a primeira fase do apuramento para o Euro 2024.

Em Leiria, marcaram para a equipa das quinas, orientada por João Santos, Gabriel Silva, aos 31 minutos, e Afonso Meireles, aos 82m.

Portugal termina assim o grupo 5 na liderança, com nove pontos, mais três do que a República Checa – Albânia e Montenegro eram as outras integrantes do grupo.

A ronda de elite joga-se no próximo mês de março, dois meses antes do início do Euro, que se joga no Chipre.