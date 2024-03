O selecionador nacional José Lima convocou 20 jogadores para a Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato da Europa sub-19.

Na lista, conhecida esta quinta-feira, figuram quatro jogadores do Sporting, quatro do Benfica, três do FC Porto, três do Sp. Braga, enquanto Desp. Chaves, Barnsley, Volendam, Leeds United, Nottingham e Southampton cedem um jogador cada à seleção.

Portugal defronta, nesta última fase de apuramento, as seleções da Grécia, da Sérvia e da Dinamarca.

O jogo com a Grécia é a 20 de março, às 18 horas, no Estádio Municipal de Aveiro, o mesmo palco do jogo com a Sérvia, a 23 de março (20h00). A 26 de março, Portugal joga com a Dinamarca, no Estádio Municipal Cidade de Coimbra, a partir das 15 horas.