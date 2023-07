A Noruega é o adversário da Seleção Nacional nas meias-finais do Euro sub-19, depois de ter ficado em segundo lugar no grupo B da competição.

A liderança da tabela classificativa discutia-se entre os noruegueses e a Espanha, e sorriu ao conjunto espanhol depois do empate desta noite, 0-0.

Assim, a Espanha termina o grupo B no primeiro lugar, com sete pontos, mais dois do que a Noruega. A Islândia ficou em terceiro e a Grécia em último.

Assim, a Noruega defrontará Portugal, líder do grupo A, nas meias-finais, ao passo que a Espanha terá pela frente a Itália. Essas duas partidas estão agendadas para quarta-feira.