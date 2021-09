Depois da goleada sofrida em Kiev frente ao Dínamo, o Benfica conquistou a primeira vitória na Youth League ao golear o Barcelona por 4-0.



Os encarnados foram claramente superiores ao conjunto catalão e perderam uma mão cheia de oportunidades até que João Resende deu justiça ao marcador. O jovem avançado das águias foi feliz na forma como ganhou o ressalto na área culé e depois mostrou frieza no remate que só parou no fundo da baliza de Astralaga.



O Benfica justificou plenamente vantagem ao intervalo. Aliás, a equipa de Luís Castro deveria ter chegado ao descanso com mais golos e com o encontro praticamente resolvido. Por outro lado, o Barça apenas ameaçou a baliza à guarda de Samuel Soares em duas ocasiões por Luzzi e Akhomach.



As águias entraram com tudo na segunda metade e à boleia de João Tomé - belo jogo do lateral-direito - chegou ao 2-0. O defesa fugiu pela direita e cruzou rasteiro para o pontapé certeiro de Ndour.



Tudo fácil e simples por parte do Benfica. A tarefa da formação lusa ficou ainda mais fácil quando Astralaga teve uma saída em falso da baliza e «atropelou» João Resende (53m). O árbitro expulsou o guarda-redes do Barça e deixou os encarnados com tudo para construir um resultado volumoso.



Logo de seguida, aos 56 minutos, o Benfica conseguiu uma bela jogada que terminou no segundo golo de João Resende. O lance começou no guarda-redes Samuel Soares, passou por Tomas Araújo (outros dos jogadores em destaque) até chegar a João Tomé que fez um cruzamento perfeito para o desvio certeiro do avançado - fez um grande jogo, não só pelos golos, mas também pelo poder de decisão que mostrou.



O último golo chegou aos 68 minutos por Martim Neto após nova assistência de João Tomé. A bola ressaltou em Riad e traiu o guarda-redes Arnau. Até final, o Barcelona ainda enviou uma bola ao ferro da baliza de Samuel Soares, mas o resultado não se alterou.



Assim, o Benfica chegou aos três pontos e igualou o Barça. O Dínamo Kiev goleou o Bayern em Munique por 4-0 e lidera o grupo E só com triunfos.