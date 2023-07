Portugal defronta a Noruega a partir das 17 horas desta quinta-feira, em jogo das meias-finais do Europeu sub-19.

Depois de na fase de grupos ter terminado na liderança do grupo A, com três vitórias e um total de nove pontos, Portugal tem pela frente o segundo classificado do grupo B, a Noruega, que somou cinco pontos, fruto de uma vitória e dois empates.

Para chegar às meias-finais, Portugal venceu a Polónia por 2-0, Itália por 5-1 e Malta, seleção anfitriã, por 2-1.

Já a Noruega, treinada pelo português Luís Pimenta, venceu a Grécia por 5-4, empatou ante a Islândia (1-1) e ante a Espanha (0-0).

Campeão europeu em 2018 na final ante a Itália (4-3 após prolongamento), Portugal procura chegar à quinta final na história do torneio, desde 2002. Chegou às finais em 2003, 2014, 2017 e 2019, tendo perdido, respetivamente, para Itália, Alemanha, Inglaterra e Espanha. A Noruega procura chegar pela primeira vez à final da prova.

SIGA AQUI, AO MINUTO, O PORTUGAL-NORUEGA.

Depois das muitas alterações no jogo ante Malta, Joaquim Milheiro volta às opções mais habituais dos dois primeiros jogos. Faz nove alterações, só mantendo Gonçalo Esteves e Gabriel Brás face ao último jogo.

PORTUGAL: Gonçalo Ribeiro; Gonçalo Esteves, António Ribeiro, Gabriel Brás, Martim Marques; Samuel Justo, Nuno Félix, Gustavo Sá; Hugo Félix, Rodrigo Ribeiro, Carlos Borges.

NORUEGA: Ree; Solheim, Hopland, Haram, Egeli; Odegard, Roaldsoy, Braude; Bassi, Flataker, Faraas.

SUPLENTES DE PORTUGAL: Diogo Pinto, Diogo Prioste, Jorge Meireles, Martim Fernandes, Luís Gomes, Herculano Nabian, Yanis Da Rocha, João Gonçalves, Miguel Falé.

SUPLENTES DA NORUEGA: Engh, Murugesapillai, Aas, Bruseth, Andresen, Holten, Blikstad, Skogvold, Sivertsen.