João Vasconcelos, internacional sub-19, assumiu esta terça-feira a enorme determinação da seleção portuguesa em chegar à final do Europeu da categoria que está a decorrer em Malta, na antevisão da meia-final com a Noruega que está marcada para a próxima quinta-feira.

«Fizeram [a Noruega] uma ronda de elite em que somaram nove pontos num grupo com a França, mas nós vamos fazer o nosso trabalho. É uma meia-final e vamos querer ganhar mais do que eles e vamos querer ser melhores e mais fortes do que a Noruega em todas as ocasiões do jogo», destacou o médio às plataformas da Federação Portuguesa de Futebol.

O jogador do Sp. Braga, de 18 anos, reconhece que os noruegueses são um adversário difícil, o que, aliás, acontece com qualquer uma das equipas que esteja nas meias-finais de um Europeu.

Nesta fase final, João Vasconcelos tem estado em particular destaque, com um golo marcado à Itália, num jogo em que saiu do banco, e outro a Malta, algo que o surpreendeu a ele próprio, deixando a confiança em alta. «A moral está boa. Não estava à espera de estar a fazer um campeonato tão bom neste momento (…). A confiança está em alta, mas, lá está, vou ser igual a mim mesmo e as coisas vão sair naturalmente», comentou.

João Vasconcelos foi opção para o selecionador Joaquim Milheiro no jogo de estreia com a Polónia (2-0), em que entrou aos 85 minutos, na goleada i posta a Itália (5-1), entrando aos 63 e a marcar aos 90+1, e, na última jornada, com Malta, em que jogou como titular e marcou mais um golo.

Portugal, que venceu o grupo A do Europeu, defronta na quinta-feira a Noruega, segunda classificada do Grupo B, no Estádio Tony Bezzina, em Paola.

A outra meia-final opõe no mesmo dia a Espanha, vencedora do Grupo B, à Itália, segunda classificada no grupo de Portugal.