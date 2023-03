Hugo Félix, com dois golos e uma assistência, esteve em especial destaque este sábado, em Barcelos, na vitória da Seleção de sub-19 sobre a congénere da República Checa por 3-0, em jogo da segunda jornada do Grupo 4 da Ronda de Elite, que abriu caminho para a fase final do Europeu da categoria.

Uma vitória que permitiu à equipa comandada por Joaquim Milheiro destacar-se no comando do grupo e garantir, desde já, a qualificação para a fase final que vai realizar-se em Malta, entre 3 e 16 de julho, uma vez que Suécia e Malta empataram 1-1. Portugal soma, assim, seis pontos em dois jogos, e destaca-se à frente da República Checa, com três, e da Croácia e Suécia, com apenas um.

Portugal adiantou-se no marcador logo aos 5 minutos, na sequência de um pontapé de canto marcado por Hugo Félix que permitiu ao portista Gabriel Brás cabecear para o primeiro golo do jogo. Já no segundo tempo, aos 49 minutos, foi o próprio jogador do Benfica que marcou o segundo, depois de um passe de calcanhar do sportinguista Chermiti, antes do irmão de João Félix bisar, aos 81, e fixar o resultado final em 3-0.

Com seis pontos no Grupo 4 e com vantagem no confronto direto com a República Checa, Portugal garante desde já o primeiro lugar do grupo antes de fechar esta fase, na próxima terça-feira (17h00), frente à Croácia.

Portugal alinhou com a seguinte equipa este sábado: André Gomes, Gonçalo Esteves, Gabriel Brás, João Muniz, Martim Marques, Dário Essugo, João Neves (Samuel Justo, 46), Gustavo Sá (Mateus Fernandes, 57), Carlos Borges (Diego Moreira, 57), Hugo Félix (Nuno Félix, 89) e Youssef Chermiti (Rodrigo Ribeiro, 57).