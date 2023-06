Um leque reforçado de opções e o fator casa podem dificultar a tarefa de Portugal frente à Geórgia, coanfitriã e estreante no Euro de sub-21, defendeu Leonardo Lelo.



«Na teoria, é a [seleção] mais fraca, mas terá o apoio do seu público em casa. A Geórgia tem esse fator casa e ainda vai trazer alguns atletas da seleção principal. Não podemos esperar um jogo fácil. Pelo contrário, será bastante difícil e é importantíssimo começar a ganhar», começou por dizer o jogador do Casa Pia.



O lateral-esquerdo foi ainda convidado a recordar a estreia pela equipa secundária de Portugal que aconteceu precisamente contra a Geórgia, na Covilhã.



«Soube [da chamada] no próprio dia em que saiu essa convocatória. Sinceramente, não estava muito à espera na altura, mas foi uma felicidade enorme e hoje aqui estou. Ficará para sempre na minha memória e conseguimos sair com a vitória. Agora, haverá sempre algumas diferenças, mas acho que é possível retirar algo dessa partida. A realidade da Geórgia em nada nos afeta. Vamos fazer o nosso trabalho e procurar a vitória», apontou.



Lelo considerou que a equipa orientada por Rui Jorge é candidata ao título, mas não é favorita. «Encaramos a expectativa com muita naturalidade. Sabemos que somos candidatos, mas não somos favoritos. O objetivo é chegar o mais longe possível e voltar para casa com o ‘caneco’, mas vamos pensar jogo a jogo. Acredito que isso é o mais importante. Primeiro, temos de passar a fase de grupos. Depois, podemos pensar nos jogos seguintes», argumentou.



O jovem jogador destacou a «qualidade fantástica» que há nos sub-21 portugueses e fez um balanço da temporada ao serviço do Casa Pia, sem abordar o futuro.



«Penso que foi um ano muito bom a todos os níveis. Só tenho de agradecer e continuar a trabalhar. Europeu de sub-21 como montra para o futuro? Neste momento, não penso no que se passa lá fora. O mais importante é a seleção e é nisso que nos focamos», definiu.

A seleção portuguesa de sub-21 evoluiu pelo terceiro dia consecutivo num relvado secundário do Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, tendo 22 dos 23 jogadores convocados disponíveis, à exceção de Fábio Vieira, dos ingleses do Arsenal.