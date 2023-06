A Seleção Nacional de sub-21 está à espera de um jogo difícil frente à Geórgia, na partida que marca a estreia dos comandados de Rui Jorge no Europeu da categoria. Isso mesmo garantiu o médio Zé Carlos.

«Ainda não entrámos muito bem [no trabalho de preparação do adversário], já que ainda faltam alguns dias, mas teremos tempo de o ver. Acima de tudo, acho que no futebol não existe isso de ser mais fácil, até porque a Geórgia é a anfitriã. [O duelo] não vai ter esse facilitismo. É muito importante entrar a ganhar, até para a nossa motivação. O objetivo é esse», disse, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«A equipa está unida. Estamos a trabalhar juntos e a aproveitar estas semanas para criar ligações entre nós. Está a correr tudo muito bem e todos têm assimilado rápido as ideias que o ‘mister’ está a passar. No fundo, faço um balanço positivo neste momento», prosseguiu.

O jogador do Vitória de Guimarães reconhece que Portugal é um dos candidatos à vitória final, mas não é favorito.

«É natural [a pressão em função da expectativa], mas não somos favoritos nem coisa que se pareça. Somos candidatos, pois temos estado em finais, tal como sucedeu na edição anterior. A formação portuguesa é sempre muito boa. Título? Entraremos para ganhar. O objetivo é esse, mas vamos dando os nossos passos jogo a jogo e dia a dia», referiu.

No espaço de um ano, José Carlos passou do Varzim, da Liga 3, para o Vitória, e fez a estreia absoluta internacional pelos sub-21.

«Não posso dizer que já sabia que ia ser assim [a ascensão na carreira]. Na verdade, foi muito rápido, mas acho que estava pronto e estou a conseguir corresponder, tanto é que ainda estou aqui. Isso é bom sinal e, aos poucos, estou a adaptar-me, a surpreender e a dar realidade do meu potencial», confessou.

Portugal, refira-se, estreia-se no Euro sub-21 na próxima quarta-feira, às 17h00, frente à Geórgia.