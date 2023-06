A Seleção Nacional de sub-21 tem esta terça-feira um jogo decisivo frente à Bélgica, no qual joga a continuidade no Europeu da categoria, e Rui Jorge teve uma ajuda especial para preparar a partida: Roberto Martínez.

Em conferência de imprensa, o técnico revelou que conversou com o selecionador nacional «já há algum tempo», isto porque Martínez orientou precisamente os «Red Devils» antes de vir para Portugal.

«A conversa que tivemos sobre a equipa da Bélgica já foi há algum tempo. Na altura, ele não acreditava que alguns destes jogadores viessem ao Europeu de sub-21, mas que, principalmente, estivessem na seleção principal. Teve esse cuidado de nos falar sobre o poderio da equipa belga», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Roberto Martínez, diga-se, tinha previsto assistir ao duelo de sábado frente aos Países Baixos, mas problemas no voo atrasaram a chegada do espanhol à Geórgia. Ainda assim, fez questão de ir na mesma.

«Quando ele percebeu que já não chegava a tempo do jogo, poderia ter ficado a meio do caminho e não ter entrado nesse segundo voo. Ainda assim, fez questão de efetuar mais quatro ou cinco horas para cumprimentar os atletas e estar com eles. Para mim, foi uma prova enorme de respeito, que visa fazer com que saibam aquilo que o selecionador ‘AA’ representa. Se nós o sentimos, os jogadores também o devem sentir», continuou Rui Jorge.

Portugal, refira-se, defronta a Bélgica esta terça-feira, em jogo da terceira jornada do grupo A do Euro sub-21, a partir das 17h00. A equipa das quinas precisa de vencer e esperar que os Países Baixos não vençam a Geórgia para conseguir apurar-se para os quartos de final.