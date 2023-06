Depois da estreia desastrada frente à Geórgia no arranque do Euro sub-21, a recuperação emocional da seleção nacional «vai ser o aspeto mais importante» na preparação da partida para os Países Baixos, defendeu Nuno Tavares.



«Importa muito não cedermos à pressão, levarmos a próxima partida com tranquilidade e desfrutarmos ao máximo, pois só assim conseguimos retirar coisas boas. Se não formos nós a acreditar, ninguém acreditará. Sabemos da nossa qualidade. Vai ser complicado, mas temos potencial e um grupo fantástico para poder ganhar os dois próximos jogos», sublinhou o lateral-esquerdo, em conferência de imprensa.



Nos primeiros 15 minutos de treino abertos à comunicação social, os 23 atletas realizaram corrida por entre quase cinco minutos de palestra de Rui Jorge. O jogador do Arsenal, que esteve cedido ao Marselha na época transata, revelou o que o selecionador disse ao grupo.

«Não foi um dos nossos melhores desafios, mas entrámos muito bem. Não conseguimos concretizar. Mensagem do selecionador? Disse que errámos mais do que o adversário e fomos penalizados por causa disso. Quem errar menos vai mais longe em competições como estas. Agora, ele transmitiu sempre uma imagem positiva do nosso valor e do que somos capazes e deu-nos confiança para o próximo jogo. Vamos tentar ganhar», frisou.



Nuno Tavares defendeu que Portugal até fez «um jogo bem conseguido», mas que «os detalhes pecaram um pouco», salientando a qualidade do grupo nacional.

«De fora, parece que foi um mau jogo, mas nós achamos que até foi bem conseguido da nossa parte. Os detalhes pecaram um pouco. Temos a qualidade necessária para estar neste Europeu e já o provámos. Estamos focados ao máximo e vamos tentar pôr tudo lá dentro. Não abdicaremos em nada do nosso estilo, independentemente do adversário», disse o jogador de 23 anos.



A Geórgia lidera o grupo A com três pontos, seguida por Países Baixos e Bélgica, que têm um ponto cada, enquanto Portugal é último classificado. No entanto, a seleção nacional depende apenas de si para seguir em frente.

«Ainda não temos qualquer tipo de informação sobre os Países Baixos ou a Bélgica, mas vai ser completamente diferente. Haverá muito mais espaço, porque são equipas que vão querer ganhar e estarão aptas para atacar e defender, o que não se viu frente à Geórgia. Não conseguimos ser felizes, mas vamos encarar este jogo como uma chance para dar a volta à qualificação. Só dependemos de nós para passar à próxima fase», concluiu Nuno Tavares.



Portugal defronta os Países Baixos às 20h30, do próximo sábado.