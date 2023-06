A seleção sub-21 de Espanha arrancou a participação no Euro sub-21 com uma vitória autoritária por 3-0 sobre a co-anfitriã Roménia.

Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga, foi titular pela Roja e Victor Gómez, lateral-direito também dos arsenalistas, juntou-se a ele para o segundos 45 minutos em Bucareste, nos quais os espanhóis construíram o resultado depois de um nulo ao intervalo.

Foi, aliás, de Victor Gómez a assistência para o 1-0, apontado por Álex Baena aos 55 minutos.

Aos 62 minutos, Juan Miranda dobrou a vantagem de Espanha, que fechou o resultado já em tempo de compensação por Sergio Gómez numa altura em que Abel Ruiz já não estava em campo.

Com este resultado, a seleção de Espanha passa a liderar o Grupo B do Europeu com 3 pontos, os mesmos da Ucrânia, que no outro jogo do grupo levou a melhor sobre a Croácia por 2-0 com golos de Kaschuk (19m) e Sikan (48m).