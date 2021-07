O futebolista do Sporting, Paulinho, salientou esta sexta-feira que foi o trabalho que fez no Sporting de Braga que lhe permitiu estar agora nos leões e diz que, caso marque na Supertaça, não é um eventual festejo ou ausência do mesmo que vai traduzir o «respeito e carinho» que tem pelo clube minhoto.

«É um sentimento especial porque passei lá bons momentos, foi o trabalho lá [ndr: em Braga] que me deu oportunidade de estar no Sporting. Se marcar, se festejar ou não, depende do momento (risos), mas acho que não acaba por demonstrar, se festejar ou não, o respeito e carinho que tenho pelo clube», afirmou o avançado internacional português, esta tarde, na conferência de imprensa de antevisão da decisão do título em Aveiro, no sábado.

Questionado ainda sobre se fez alguma aposta com os antigos colegas no Minho, o jogador de 28 anos sublinhou as boas relações que tem junto de jogadores do plantel bracarense.

«Aposta não fiz nenhuma, tenho boas relações, amigos lá, mas a partir do momento em que o árbitro apita há Sporting contra o Braga», afirmou.

O Sporting-Sp. Braga joga-se a partir das 20h45 de sábado, no Estádio Municipal de Aveiro, no duelo que decide o primeiro título da época 2021/2022. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.