Sequeira sublinhou que o Sp. Braga está «bastante confiante» para o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Sporting e conquistar um dos troféus que falta no palmarés do clube.



«Sinto a equipa bastante confiante no que tem vindo a fazer, foi uma pré-época bastante produtiva, demos continuidade ao que fizemos no ano passado, conseguimos integrar os jogadores novos. Estamos muito confiantes em trazer este troféu tão importante para a cidade. O Braga ainda não conseguiu conquistar uma Supertaça e estamos focados em ganhar», referiu, em conferência de imprensa.



O defesa admitiu que a «ansiedade existe sempre - se não houvesse é que seria de estranhar».

«Claro que sabemos da importância deste jogo, é um troféu que está em jogo, mas sentimos a equipa bastante confiante em vencer», reforçou.



Sequeira espera um adversário «dentro do que vem apresentando: uma equipa bastante competente, com sistema de jogo já conhecido» e deixou a garantia de que será um bom jogo.

«Vai ser um bom jogo certamente, que possa cair para o nosso lado. Esperamos fazer um jogo competente, estar concentrados do primeiro ao último minuto, só assim é que conseguiremos trazer este troféu para Braga», atirou.



Neste mercado os bracarenses viram sair Ricardo Esgaio precisamente para o Sporting. O lateral, de 30 anos, desvalorizou o facto de conhecer o lateral-direito e o facto de este conhecer a equipa do Sp. Braga.

«Conheço bem o [Ricardo] Esgaio, foi meu companheiro durante anos no Braga, mas há outros jogadores com que nos cruzamos durante o jogo. Conhecem-nos e nós conhecemo-los e acho que não é por aí que se vão decidir as coisas», concluiu.

Sporting de Braga e Sporting defrontam-se no Estádio Municipal de Aveiro, no sábado, a partir das 20h45.