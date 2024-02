A Jordânia continua a surpreender tudo e todos e está na final da Taça da Ásia depois, desta terça-feira, ter deixado pelo caminho a poderosa Coreia do Sul com uma vitória por 2-0. Um percurso inesperado de uma equipa que passou a fase de grupos no terceiro lugar e foi, agora, a primeira a marcar lugar na final que está marcada para o próximo sábado.

A Coreia do Sul, com vários jogadores com experiência europeia, era uma das favoritas para a discussão do título asiático, mas a verdade é que já tinha levado um sério aviso quanto às capacidades desta Jordânia na fase de grupos, num jogo em que esteve a perder até o minuto 90 e só conseguiu empatar (2-2), já em tempo de compensação, com um autogolo da Jordânia.

Num plantel com apenas um jogador na Europa - Mousa Al-Tamari (Montpellier/França) – e com um selecionador marroquino – Hussein Amotta – a Jordânia foi repescada na fase de grupos, depois de ter ficado atrás do Bahrein e da Coreia do Sul, mas, na fase a eliminar, deixou pelo caminho o vizinho Iraque (3-2), depois o Tajiquistão (1-0) e, agora, a Coreia do Sul (2-0).

No jogo desta terça-feira, a Jordânia susteve a iniciativa da Coreia do Sul na primeira parte para depois adiantar-se no marcador na segunda, com Al-Tamari, o tal jogador do Montpellier, a ser determinante nos dois golos marcados num espaço de treze minutos. O avançado de 26 anos fez a assistência para o primeiro golo, marcado por Al-Naimat, aos 53 minutos, antes de marcar ele próprio do segundo, aos 66.

A Jordânia já está na final, que está marcada para o próximo sábado, e, agora, vai aguardar pelo embate entre o Irão de Mehdi Taremi e o anfitrião Qatar, que jogam esta quinta-feira, para saber com quem vai discutir o título de campeão da Ásia, no próximo sábado, no Estádio Lusail.