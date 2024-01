O Irão goleou a Indonésia por 5-0 no derradeiro jogo de preparação antes de se estrear na edição deste ano da Taça da Ásia.

O avançado do FC Porto, Mehdi Taremi, desta vez ficou em branco, já que os golos foram apontados por Saman Ghoddos, Rouzbeh Cheshmi, Shahriyar Moghanlou e Mehdi Ghayedi, que apontou dois.

Taremi jogou apenas na segunda parte. Tinha-se ausentado do estágio da seleção no sábado para ir a Teerão registar o filho, tendo regressado no domingo.

O Irão entra em prova no dia contra a Palestina. Depois jogará ainda com as seleções de Hong Kong e dos Emirados Árabes Unidos, esta orientada por Paulo Bento.