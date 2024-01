Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview à SportTv 1 após a derrota nos penáltis com o Estoril, na meia final da Taça da Liga:

«[Quão desapontado está?] Estamos muito desapontados, queríamos chegar à final e vencer a Taça da Liga, mas temos de aceitar o futebol. Jogamos um bom jogo, não fomos eficazes, perdemos grandes oportunidades de golo e no final nos penaltis tudo pode acontecer. Mas estamos desapontados.»

«[Benfica mais uma vez sofreu o primeiro golo] Às vezes pode acontecer. Uma equipa com jogadores muito rápidos, boa na transição, esperávamos este tipo de futebol e no final aproveitaram o momento que tiveram para fazer o seu golo e mais nada. Tivemos 10 oportunidades e só marcamos um golo. É a história do jogo.»

«[Titularidade de Musa] Porque está numa boa forma, treinou bem. O Arthur jogou alguns jogos, o Marcos ainda não está a cem por cento para começar e é por isso que o Musa é um jogador importante para nós. Tinha a nossa confiança e infelizmente falhou algumas ocasiões.»

«[Quão importante é o próximo jogo?] Nunca joguei um jogo pelo Benfica que não fosse importante. Não é uma vergonha perder com o Estoril, ainda por cima quando jogas bom futebol e falhas tantas oportunidades. Fomos melhor equipa, mas há que dar os parabéns ao Estoril, fizeram tudo de forma muito intensa, foram bravos. Desejo-lhe o melhor para a final.»