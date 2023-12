Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Aves SAD (4-1), no Estádio da Luz, em jogo da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga:

Tiago Gouveia tem poucos minutos, mas já marcou dois golos. Pode assegurar a continuidade do Tiago em janeiro?

- Todos os jogadores querem sempre jogar mais. O Tiago tem estado bem nos treinos, para ele estar aqui na primeira equipa, depois da formação, já é um grande passo. Tem somado alguns minutos, esta noite entrou bem. Espero que na segunda parte da época ele possa jogar mais. Depende, acima de tudo, dele. Ele tem de demonstrar tudo no campo, com bola, sem bola, tem de ser tecnicamente confiável, portanto, depende tudo dele. Pode fazer várias posições no ataque, também pode jogar no meio e como avançado. Espero que aproveite tudo nos treinos para crescer e que aproveite todos os minutos em que estiver em campo para fazer cada vez melhor. Estou aberto a todos os jogadores, quanto a mim cabe a eles decidirem o quanto tempo jogam. Hoje ele fez uns trinta bons minutos e espero que continue assim.

Com Kokçu e João Neves a equipa parece mais fluída. Já pensou juntar Florentino para ter um maior equilíbrio na equipa?

- O Kokçu esteve muito tempo lesionado, esteve oito semanas fora e, já antes disso, tinha tido problemas. Estamos contentes por ele estar de volta e, agora, com os jogos, está outra vez numa boa condição física. É um médio centro muito completo. Tem estado muito bem com o João Neves, mas também temos o Florentino e o Chiquinho. Acho que temos quatro boas opções para essa posição. O João Mário também já jogou ali. É uma questão de equilíbrio na equipa, temos de ter o controlo com a bola, temos de tomar as decisões certas, acelerar nos momentos certos, atrair os adversários e jogar nas suas costas. O Kokçu já tinha estado bem frente ao Braga, hoje também fez a assistência para o Tiago Gouveia. É o que queremos desta posição. Eles também têm a responsabilidade de manter o equilíbrio quando estamos a defender. Precisamos deles à frente da linha defensiva, mas também precisamos deles no ataque. Todos os jogadores estão bem nesta altura.