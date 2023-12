O Benfica apurou-se para a final four da Taça da Liga depois de golear Aves SAD por 4-1, no fecho do grupo B da Taça da Liga.



Os avenses até marcaram primeiro num grande golo de Mercado, mas os encarnados deram a volta ainda na primeira parte graças a golos de Di María e João Mário. Na etapa complementar, Tiago Gouveia saltou do banco para assinar o 3-1 e um autogolo de Anthony Nascimento fixou o resultado final.



Veja o resumo do jogo: