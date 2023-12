Marco Leite, treinado adjunto do Aves SAD, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada sofrida frente ao Benfica (4-1), no fecho da fase de grupos da Taça da Liga:



«Mostrámos muita personalidade. O Benfica mostrou muito respeito por nós ao apresentar a equipa habitualmente titular à excepção do central. Tivemos personalidade, bola, mas cometemos dois erros que resultaram em dois jogos do Benfica. Isso ditou muito do que foi o jogo. Até aos 65 minutos, quando o Benfica fez o terceiro e quarto golos, estivemos bem. Ganhámos profundidade, criámos perigo... quase todos os remates do Benfica na primeira parte foram de fora da área. Os nossos jogadores estiveram bem novamente, mostraram personalidade e intensidade. Jogámos num estádio complicado contra uma grande equipa. Os nossos jogadores estão de parabéns.



Acho que o resultado é extremamente pesado. Na segunda parte tivemos ocasiões para marcar dentro da área. O que levámos daqui? A construção de um grupo muito forte, com carácter e personalidade. Morre aqui a Taça da Liga e já estamos a pensar no próximo jogo.»