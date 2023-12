Momento: João Neves toca a reunir

Minuto 31 no Estádio da Luz. O Benfica estava a perder por 1-0 e o Aves está a apenas um golo de ficar em vantagem na corrida para a Final Four, quando o pequeno grande jogador arrancou sobre a esquerda, deixou dois adversários nas covas, ultrapassou mais um, entrou na área e colocou a bola em Rafa que, à entrada da área, abriu mais à direita para a finalização de Di María. O Benfica empatava o jogo, reforçava a vantagem na classificação e ganhava tranquilidade para o resto do jogo.

Figura: João Neves enche o campo

Mais uma vez, quando o onze foi anunciado no sistema sonoro do Estádio da Luz, o nome de João Neves voltou a ser o mais aplaudido e a verdade é que o jovem médio mereceu todas as palmas que recebeu esta noite. Já falámos nele no momento do jogo, mas João Neves foi muito mais do que isso. Foi ele que marcou o ritmo da equipa, ora com passes curtos, ora com passes longos que provocavam desequilíbrios de uma ala a outra. Ficou ligado ao lance que permitiu ao Aves inaugurar o marcador, mas depois acabou por ser determinante no triunfo confortável dos encarnados.

Outros destaques:

Di María

Está num bom momento de forma e isso tem sido crucial para o Benfica prosseguir em todas as frentes nesta fase final do ano. Sem correr muito, o argentino esteve sempre muito em jogo. Esteve muito perto de marcar, logo a abrir o jogo, com um remate que passou a rasar a barra. Depois marcou o golo do empate e fez o passa que destacou Aursnes no lance do segundo golo. Contra todas as expetativas, num jogo em que Roger Schmidt até mexeu cedo, jogou os noventa minutos.

João Mário

Outro jogador que está num bom momento. Assinou o primeiro remate do jogo, marcou o golo da reviravolta e estava sempre muito ativo no carrocel do Benfica, com Rafa, Di María e Tengstedt.

Mercado

Gelou o Estádio da Luz com um pontapé fenomenal, sem hipóteses para Trubin. Depois foi sempre uma dor de cabeça para Aursnes, surgindo muitas vezes nas costas do norueguês.

Tiago Gouveia

Uma noite que o jovem médio não vai esquecer tão cedo. Foi ovacionado pelos adeptos quando entrou e, logo a seguir, lançado por Kokçu, marcou um grande golo, com um chapéu perfeito a Trigueira. Vai continuar, com certezam, a ser um dos preferidos dos adeptos.

Gonçalo Guedes

Também entrou com tudo no jogo. Fez a assistência para o quarto golo, depois de desmarcar-se sobre a direita, na sequência de uma falta marcada de forma rápida, e cruzou para o desvio infeliz de Anthony Correia. Esteve muito perto de marcar um segundo golo quando surgiu destacado diante de Trigueira, mas não conseguiu ultrapassar o guarda-redes do Aves.